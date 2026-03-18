В Ярославской области приёмная мать два года истязала двух девочек из-за мелочей
В Ярославской области следователи предъявили обвинение 58-летней жительнице Пошехонского округа. Как сообщает СУ СК РФ по региону, женщина на протяжении двух лет истязала двух приёмных дочерей.
Установлено, что в период с 2023 по сентябрь 2025 года опекунша избивала девочек. Поводом для рукоприкладства служили любые мелочи или незначительные проступки детей.
О противоправных действиях гражданки правоохранители узнали после заявления старшей потерпевшей. Сотрудники ведомства изъяли девочек из семьи и передали под опеку другим законным представителям. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Уголовное дело возбудили по факту истязания несовершеннолетних. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в Москве арестовали мужчину по делу о многолетнем насилии над ребёнком.
