Достижения.рф

Многодетная россиянка десять лет истязала четверых детей и попала под суд

В Нижегородской области суд дал матери 5 лет колонии за истязание четверых детей
Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Нижегородской области суд вынес приговор многодетной матери. Как уточнили в СУ СК России по региону, она десять лет истязала своих детей.



Следствие установило, что местная жительница с 2015 по 2024 год истязала четверых несовершеннолетних детей. Женщина систематически применяла недопустимые методы воспитания. Она наносила малолетним побои и создавала для них травмирующие психику ситуации.

Суд признал гражданку виновной по статьям об истязании двух или более заведомо несовершеннолетних лиц и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Дагестане. Там мать до смерти избила трёхлетнюю дочь.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0