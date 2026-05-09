Многодетная россиянка десять лет истязала четверых детей и попала под суд
В Нижегородской области суд вынес приговор многодетной матери. Как уточнили в СУ СК России по региону, она десять лет истязала своих детей.
Следствие установило, что местная жительница с 2015 по 2024 год истязала четверых несовершеннолетних детей. Женщина систематически применяла недопустимые методы воспитания. Она наносила малолетним побои и создавала для них травмирующие психику ситуации.
Суд признал гражданку виновной по статьям об истязании двух или более заведомо несовершеннолетних лиц и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Дагестане. Там мать до смерти избила трёхлетнюю дочь.
