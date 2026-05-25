Жительница Североморска три месяца истязала свою четырёхлетнюю дочь
В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Как сообщает СУ СК России по региону, в течение трёх месяцев женщина истязала свою четырёхлетнюю дочь.
По информации следствия, с февраля по апрель 2026 года подозреваемая проживала в Североморске. Женщина систематически наносила побои малолетней дочери.
После того как сведения о происходящем в семье стали известны, правоохранители возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают свидетелей.
Ранее правоохранители зафиксировали инцидент в Люберцах. Там уроженец Москвы угрожал выбросить жену и ребёнка из окна 11-го этажа. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина совсем недавно отбыл наказание за сбыт наркотиков. В момент происшествия он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
