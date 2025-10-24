«Это похоже на невероятную историю»: самолёт упал на футбольное поле и задел глухую женщину с собакой
В США небольшой частный самолёт совершил аварийную посадку прямо на футбольном поле в городском парке Лонг-Бич, задев местную жительницу. Об этом сообщает телеканал ABC 7.
Инцидент произошёл утром во вторник, 21 октября. Пенсионерка Тиффани Харрисон, страдающая нарушением слуха, гуляла по парку с собакой, когда самолёт начал резко терять высоту. Женщина не услышала приближения воздушного судна, и оно упало прямо рядом с ней, частично задев её.
Пострадавшая получила множественные переломы и глубокие раны. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу. По словам родственников, Харрисон диагностировали перелом бедра, несколько переломов позвоночника, а также обильную кровопотерю — женщине потребовались переливания крови.
«Мы очень расстроены. Это похоже на невероятную историю. Когда нам позвонили и сказали, что в неё врезался самолёт, мы не могли в это поверить», – рассказала сестра пострадавшей Бриттани Макфолл.60-летний пилот также получил травмы, но, по словам представителя аэропорта Лонг-Бич Денниса Лорда, «идёт на поправку и чувствует себя хорошо».
По данным властей, рухнувший самолёт был экспериментальной моделью, собранной энтузиастами авиации, однако он имел все необходимые сертификаты FAA (Федерального управления гражданской авиации США). Управлял им опытный лётчик-инструктор, много лет преподававший курсы по безопасности полётов.
Причины аварии устанавливают полиция и представители NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте).