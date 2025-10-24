«Это похоже на невероятную историю»: самолёт упал на футбольное поле и задел глухую женщину с собакой

24 октября 2025, 16:19

В США частный самолёт упал на футбольное поле и задел глухую женщину с собакой

Фото: iStock/Alicia G. Monedero

В США небольшой частный самолёт совершил аварийную посадку прямо на футбольном поле в городском парке Лонг-Бич, задев местную жительницу. Об этом сообщает телеканал ABC 7.





Инцидент произошёл утром во вторник, 21 октября. Пенсионерка Тиффани Харрисон, страдающая нарушением слуха, гуляла по парку с собакой, когда самолёт начал резко терять высоту. Женщина не услышала приближения воздушного судна, и оно упало прямо рядом с ней, частично задев её.



Пострадавшая получила множественные переломы и глубокие раны. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу. По словам родственников, Харрисон диагностировали перелом бедра, несколько переломов позвоночника, а также обильную кровопотерю — женщине потребовались переливания крови.





«Мы очень расстроены. Это похоже на невероятную историю. Когда нам позвонили и сказали, что в неё врезался самолёт, мы не могли в это поверить», – рассказала сестра пострадавшей Бриттани Макфолл.