Гигантский пенис нарисовали на вертолёте британских ВВС во время пьяной вечеринки
На вертолёте британских ВВС нарисовали огромный мужской половой орган во время пьяной вечеринки. Об этом сообщает издание Pressa24.
Инцидент произошёл на базе RAF Brize Norton, где отмечали столетие авиаэскадрильи Оксфордского университета.
Гигантский пенис на вертолёте Chinook, по всей видимости, нарисовал один из гостей.
В итоге военным пришлось два дня отмывать летательный аппарат от художеств пьяного участника вечеринки.
Ранее в октябре сообщалось, что два самолёта ВВС Великобритании вместе с США и партнёрами по НАТО провели 12‑часовое патрулирование границы с Россией.
