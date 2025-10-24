В Мытищах юный самбист из мести сломал ногу сопернику
В Мытищах во время тренировки по самбо 12-летний воспитанник спортивной школы сломал ногу своему одноклубнику. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл, когда мальчики отрабатывали болевой приём под контролем тренера.
Конфликт между школьниками начался ещё две недели назад: один из мальчиков случайно врезался на велосипеде в другого. Отомстить товарищу пострадавший решил во время занятия. Когда началась отработка болевых приёмов, он намеренно довёл захват до конца, несмотря на крики пострадавшего и команды тренера остановиться.
После инцидента тренер обработал ногу мальчика мазью и попросил его мать забрать сына домой. В больнице ребёнку диагностировали перелом малой и большой берцовых костей со смещением. Сейчас он передвигается в инвалидной коляске.
Мать пострадавшего направила в спортшколу судебную претензию и подала заявление в полицию. В учреждении проводят внутреннюю проверку, решается вопрос об ответственности тренера и самого нападавшего.
