В Коломне пенсионер пытался застрелить работника автосервиса

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковной Коломне 69-летний мужчина открыл стрельбу в автосервисе, пытаясь убить мастера. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.



По данным следствия, пенсионер привёз в мастерскую свой Mitsubishi Outlander на ремонт подвески. Когда он приехал забирать машину, то обнаружил, что не работает механизм опускания стекол, после чего устроил скандал и достал пистолет ТТ. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону слесаря, однако тот успел увернуться и не пострадал.

Нападавшего быстро обезвредили. Выяснилось, что у него ранее были судимости и полицейские приводы. Его задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

Следователи подчеркнули, что ремонт подвески никак не мог повлиять на работу стеклоподъёмников, а потому конфликт произошёл без какой-либо технической причины.

Анастасия Чинкова

