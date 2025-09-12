Суд в Новосибирске вынес суровый приговор по делу об убийстве младенца

12 сентября 2025, 10:15

Жителя Новосибирска осудили на 16 лет колонии за убийство младенца

Фото: Istock/artisteer

Новосибирский суд вынес приговор 30-летнему жителю Первомайского района. Мужчину признали виновным в убийстве младенца и приговорили к 16 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.