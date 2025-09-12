Достижения.рф

Суд в Новосибирске вынес суровый приговор по делу об убийстве младенца

Фото: Istock/artisteer

Новосибирский суд вынес приговор 30-летнему жителю Первомайского района. Мужчину признали виновным в убийстве младенца и приговорили к 16 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.



Следствие и суд установили, что инцидент произошёл 12 июля 2024 года. В тот день осужденный находился в квартире жилого дома. Мужчина пытался успокоить малолетнего сына своей сожительницы. Он приподнял ребёнка и ударил его головой об пол.

Мальчика госпитализировали с полученными травмами, но 30 июля он скончался. Суд назначил подсудимому наказание в виде 16 лет лишения свободы. После отбытия основного срока на него также наложат ограничение свободы сроком на два года.

Ольга Щелокова

