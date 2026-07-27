«Этого мы точно не ожидали»: Туристов удивил вид из окна роскошного отеля Сочи

27 июля 2026, 21:51

Туристы увидели ветхий дом из окна пятизвездочного отеля в Сочи и удивились

Фото: istockphoto/mediaphotos

Путешественники, остановившиеся в престижном сочинском отеле, удивились открывающемуся из номера пейзажу. Прямо напротив их окон оказался ветхий жилой дом с многочисленными пристройками, что стало полной неожиданностью для гостей курорта.





Как сообщает Telegram-канал «Краснодар и край», семья с маленьким ребенком не сразу заметила диссонанс между роскошной гостиницей и обветшалым зданием. Старые постройки были скрытыми от глаз высокой оградой.



Эмоциональный ролик, снятый одним из отдыхающих для своей матери, быстро разлетелся в сети. В кадре мужчина с недоумением демонстрирует контрастное соседство дорогого отеля и запущенной застройки.





«Этого мы точно не ожидали», — лаконично подписали свое видео путешественники, выразив общее разочарование несоответствием ожиданий и реальности.