Туристы довели выбросившегося на берег Анапы дельфина до смерти
Туристы довели выбросившегося на берег Анапы дельфина до смерти. Об этом пишет SHOT.
Накануне к берегу выбросило истощённую афалину. Вокруг неё сразу же собрались десятки отдыхающих, решивших, что раз животное не уплывает, то хочет пообщаться. Люди хватали дельфина за хвост, гладили, фотографировались с ним и пытались вернуть в воду самостоятельно. Только одна девушка просила не беспокоить млекопитающее, но её слова никто не услышал. Вскоре на месте появились спасатели, но афалина была уже мертва.
Специалисты научно-экологического центра «Дельфа» считают, что здоровые дельфины редко выбрасываются на берег по собственной воле. Вероятно, афалина была больна или истощена. В таком состоянии её нельзя трогать, и, возможно, туристы ускорили её гибель, вместо того чтобы сразу же вызвать спасателей и дать животному шанс на жизнь.
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