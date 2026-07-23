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Российские туристы застряли в аэропорту Стамбула

Рейс из Стамбула в Петербург задержали на 11 часов из-за мощного шторма
Фото: iStock/Oleg Elkov

Из‑за экстремальных погодных условий рейс 6964 из Стамбула в Санкт‑Петербург задерживается на 11 часов. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Самолёт, который должен был вылететь в 17:00, теперь планируют отправить лишь около 04:00. В результате пассажиры проведут ночь в аэропорту турецкого города.

Причиной задержки стала сильная буря: над городом бушуют ураганный ветер и проливной дождь. В целях безопасности аэропорт временно прекратил отправку рейсов.

В настоящий момент пассажиры ожидают в терминале, пока погода не наладится. Окончательное время вылета определят, когда шторм над Босфором пойдёт на спад.

Ранее в США самолёт приземлился прямо на жилой дом. В результате ЧП пострадал пилот воздушного судна.

Александр Огарёв

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