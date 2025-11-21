Эвакуатор насмерть сбил ребенка в Ленобласти
В деревне Яльгелево (Ленинградская область) эвакуатор на большой скорости сбил ребенка. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По данным очевидцев, эвакуатор двигался по трассе со скоростью около 70 км/ч с выдвинутой «лапой», которой задел 12‑летнего школьника. После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия, однако его остановил свидетель. Он также помог сотрудникам экстренных служб сориентироваться на месте трагедии.
В пресс‑службе ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что 54‑летний водитель эвакуатора задел подростка, который шёл по тротуару. Водителя задержали в той же деревне и доставили в отдел полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
