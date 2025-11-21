Эвакуатор насмерть сбил ребенка в Ленобласти

21 ноября 2025, 01:21

Ребенок погиб в результате аварии с эвакуатором в Ленобласти

Фото: istockphoto / m-gucci

В деревне Яльгелево (Ленинградская область) эвакуатор на большой скорости сбил ребенка. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».