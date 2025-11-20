На Кубани два человека погибли в лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса

20 ноября 2025, 22:54

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае два человека погибли и один пострадал в лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса. Об этом информирует управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.