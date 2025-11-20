На Кубани два человека погибли в лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса
В Краснодарском крае два человека погибли и один пострадал в лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса. Об этом информирует управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 20 ноября примерно в 11:15 по московскому времени на 65-м километре автодороги Тимашевск — станица Полтавская. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Scania столкнулся с движущимся впереди КамАЗом, затем выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Ford Transit.
Шофёр Scania получил телесные повреждения, его доставили в Центральную районную больницу. Водитель и пассажир Ford Transit скончались на месте происшествия. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Ранее в Чехии в аварии с двумя пассажирскими поездами пострадали 57 человек.
Читайте также: