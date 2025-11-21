Сбежавшая от Богородского маньяка няня дала интервью

21 ноября 2025, 00:40

Житель Богородска Дмитрий причастен к систематическому насилию, принуждению к употреблению наркотиков и эксплуатации несовершеннолетнего. С такими обвинениями выступила сбежавшая от него 19-летняя жертва.