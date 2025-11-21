Сбежавшая от Богородского маньяка няня дала интервью
Житель Богородска Дмитрий причастен к систематическому насилию, принуждению к употреблению наркотиков и эксплуатации несовершеннолетнего. С такими обвинениями выступила сбежавшая от него 19-летняя жертва.
Как утверждает Mash, девушка работала няней у преступника и ухаживала за его сыном. По словам девушки, в доме обвиняемого установлена система видеонаблюдения. Сам он утверждал, что его жена страдает наркозависимостью, присвоила деньги и уехала на лечение в Петербург. Однако уже через неделю после знакомства с пострадавшей Дмитрий начал предлагать ей алкоголь и запрещённые вещества, а впоследствии принуждать к их употреблению, в том числе силой.
Жертва сообщила, что преступник не только заставлял её принимать наркотики, но и обвинял в наркомании, приписывал кражи, подвергал сексуальному насилию и избиениям. После очередного нападения девушка потеряла сознание на восемь часов, а очнувшись, смогла сбежать.
Поначалу, как отмечает пострадавшая, Дмитрий производил впечатление доброжелательного человека, но уже через неделю его поведение резко изменилось, и он стал вести себя как агрессивный манипулятор.
Ранее полиции удалось задержать мужчину. Как оказалось, за ним числится еще несколько эпизодов похищения нянь.
