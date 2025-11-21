Достижения.рф

Банда грабителей несколько лет похищала артефакты по всей Европе

В Болгарии арестовали группу похитителей культурных ценностей
Фото: istockphoto / Nikolaev

Болгарские власти совместно с Европолом пресекли деятельность масштабной преступной сети, занимавшейся контрабандой культурных ценностей в Европе и за её пределами. Об этом говорится в пресс-релизе полицейской службы ЕС.



В результате операции арестованы 35 человек, а изъятые артефакты оцениваются в сумму свыше 100 миллионов евро.

Расследование началось в 2020 году после обыска в Болгарии, в ходе которого правоохранители обнаружили около семи тысяч греко‑римских и фракийских древностей, обладающих высокой исторической и материальной ценностью.

В рамках операции силовики провели 131 мероприятие, включая обыски жилых помещений, транспортных средств и банковских сейфов на территории Болгарии, Албании, Франции, Германии и Греции. Среди изъятых вещей специалисты нашли более 3 000 артефактов, в том числе старинные золотые и серебряные монеты.

Все конфискованные предметы временно разместили в Национальном историческом музее Болгарии в Софии до завершения следственных действий.

Александр Огарёв

