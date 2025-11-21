Банда грабителей несколько лет похищала артефакты по всей Европе

21 ноября 2025, 00:08

В Болгарии арестовали группу похитителей культурных ценностей

Фото: istockphoto / Nikolaev

Болгарские власти совместно с Европолом пресекли деятельность масштабной преступной сети, занимавшейся контрабандой культурных ценностей в Европе и за её пределами. Об этом говорится в пресс-релизе полицейской службы ЕС.