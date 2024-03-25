Воробьёв: зал в «Крокусе» расчистили на две трети

Поисковая операция в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», где в пятницу был совершён теракт, продлена до 17 часов вторника. Об этом сообщил на заседании штаба в центре помощи родственникам погибших и пострадавшим губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, зал расчистили приблизительно на две трети