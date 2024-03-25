Воробьёв: зал в «Крокусе» расчистили на две трети

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Поисковая операция в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», где в пятницу был совершён теракт, продлена до 17 часов вторника. Об этом сообщил на заседании штаба в центре помощи родственникам погибших и пострадавшим губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, зал расчистили приблизительно на две трети
«Утром был на месте теракта. Задача – разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня. Работают посменно порядка 1 тыс. человек. Это спасатели, кинологи и строители», – отметил Воробьёв.Что касается выдачи имущества, то накануне жителям уже выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится в течение всей недели, добавил губернатор. По его словам, врачи продолжают бороться за жизни госпитализированных.
«Спасибо всем – и нашим областным, и московским, и врачам федеральных институтов. Сейчас в больницах остаются 97 человек», – сказал глава региона. Вместе с Москвой власти Подмосковья начали процесс выплат. Они продолжат сопровождать и поддерживать каждую семью материально и психологически.Стрельба и пожар произошли в «Крокусе» перед концертом вечером в пятницу. В зал ворвались вооружённые мужчины в камуфляже, начали стрелять в людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.
Все четверо исполнителей теракта были задержаны в Брянской области. В воскресенье вечером Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
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Лора Луганская