Раскрыто число пострадавших, которые остаются в больницах после теракта в «Крокусе»

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На сегодняшний день в больницах находятся 97 пострадавших при теракте в «Крокусе». Такие данные привела министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.
«На сегодняшний день в больницах и стационарах находятся 97 человек. Это больницы и Московской области, и Москвы, и федеральные центры. Со всеми мы на связи», — рассказала Болтаева.
Обновлённый список пострадавших доступен на сайте Минздрава Московской области.
При этом, по последней информации Следственного комитета РФ, погибли в страшной трагедии в Красногорске 137 человек. Это число может быть не окончательным. Сотрудники МЧС продолжают свои работе на месте теракта, из-под завалов извлекают тела жертв нападения.
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