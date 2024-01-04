Эвакуация жителей северо-востока Москвы после пожара на подстанции пока не нужна

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Эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве на данный момент не требуется. При необходимости будут оперативно организованы пункты временного размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры северо-восточного округа столицы.
А в пресс-службе Московского метро агентству заявили, что ЧП на подстанции не повлияло на работу ближайших станций подземки.
Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Сейчас специалисты переключают отдельных потребителей в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.
По данным РИА Новости, большая часть домов уже переведена на такую схему. Ещё порядка 40 МКД будут переключены в ближайшие часы.
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Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Сейчас специалисты переключают отдельных потребителей в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.
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Лора Луганская