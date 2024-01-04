В Москве случился пожар на подстанции на Высоковольтном проезде

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В результате пожара более 20 многоэтажек остались без света и отопления.
Baza сообщает, что на месте происшествия работают несколько экипажей пожарных. Причина пожара выясняется.
Температура воздуха в Москве - 24 градуса мороза.
По данным SHOT, три района Москвы остались без электричества и отопления в 25-градусный мороз. Жители Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщают об отключении электричества, отопления и воды.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе города Уральска в Казахстане произошел взрыв газа, после которого здание загорелось и рухнуло, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на республиканское МЧС.
Минувшей ночью в Уральске разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq по адресу: улица Сырыма Датова, 52, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области страны.
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Температура воздуха в Москве - 24 градуса мороза.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе города Уральска в Казахстане произошел взрыв газа, после которого здание загорелось и рухнуло, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на республиканское МЧС.
Минувшей ночью в Уральске разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq по адресу: улица Сырыма Датова, 52, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области страны.
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Мария Фирсова