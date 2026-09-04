Эвакуировали московскую больницу
РИА Новости: 70 человек эвакуировали из детской больницы в Москве
В Москве на северо-западе города из-за замыкания в электрооборудовании провели эвакуацию в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили в экстренных службах столицы, инцидент произошел поздно вечером в четверг на улице Героев Панфиловцев. По предварительной информации, короткое замыкание привело к возгоранию в раздевалке медицинского учреждения.
Площадь пожара была незначительной. В целях безопасности из здания вывели почти 40 детей и 30 сотрудников больницы.
Медицинская помощь никому не потребовалась. Пострадавших нет.
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