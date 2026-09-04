Эвакуировали московскую больницу

04 сентября 2026, 13:10

РИА Новости: 70 человек эвакуировали из детской больницы в Москве

Фото: istockphoto/sudok1

В Москве на северо-западе города из-за замыкания в электрооборудовании провели эвакуацию в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой. Об этом пишет РИА Новости.