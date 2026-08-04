Спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома в Калининграде

04 августа 2026, 01:29

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Калининграде локализовали пожар в многоквартирном доме, который является объектом культурного наследия. Из здания эвакуировали более 20 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу регионального ГУ МЧС.