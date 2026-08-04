Спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома в Калининграде
В Калининграде локализовали пожар в многоквартирном доме, который является объектом культурного наследия. Из здания эвакуировали более 20 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу регионального ГУ МЧС.
Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме с мансардой на переулке Грибоедова, 4. Как сообщили в областном ведомстве, сигнал о пожаре поступил в понедельник в 20:10 (21:10 мск) через оператора «Системы‑112». Огонь охватил кровлю здания.
В пресс‑службе уточнили, что спасатели оперативно вывели из дома 24 человека, среди которых — шесть детей. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров, в результате пожара полностью выгорела крыша. При этом обошлось без пострадавших и жертв. Сейчас на месте происшествия задействованы 28 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники.
Дом по адресу переулок Грибоедова, 4 — немецкая вилла, имеющая статус объекта культурного наследия муниципального значения. Здание построили в конце XIX в районе Марауненхоф, который в то время был пригородом Кёнигсберга, а позднее вошёл в его состав.
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