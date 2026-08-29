В Кызыле спасатели эвакуировали женщину с переломом ноги с горы Догээ
В Кызыле спасатели эвакуировали 61-летнюю женщину с горы Догээ. Она получила травму ноги во время восхождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Туве.
В ведомстве уточнили, что днём 29 августа в службу спасения поступил сигнал от родственников пострадавшей. Во время подъёма женщина оступилась и повредила ногу, после чего не смогла продолжить путь самостоятельно.
Спасатели оперативно выехали на место. Они применили мягкие носилки и аккуратно спустили пострадавшую со склона. При этом специалисты постоянно контролировали положение тела гражданки, чтобы избежать дополнительного смещения костных отломков.
На подножии горы спасатели передали женщину бригаде скорой помощи. Медики предварительно диагностировали у неё перелом нижней конечности и госпитализировали её для дальнейшего обследования и лечения.
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