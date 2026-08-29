В Кызыле спасатели эвакуировали женщину с переломом ноги с горы Догээ

29 августа 2026, 21:28

Фото: МЧС Республики Тыва

В Кызыле спасатели эвакуировали 61-летнюю женщину с горы Догээ. Она получила травму ноги во время восхождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Туве.