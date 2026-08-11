Из горящего многоквартирного дома в Южно-Сахалинске эвакуировали шесть человек
Спасатели вывели шесть человек из горящего многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в канале «МЧС Сахалинской области» на платформе MAX.
Инцидент случился в жилом здании на улице Анкудинова. По предварительной информации, пожар произошёл из-за возгорания электрощита. Густой дым распространился со второго по пятый этаж и начал проникать в квартиры.
Сотрудники газодымозащитной службы оперативно вывели на свежий воздух шестерых жильцов, в результате происшествия никто не пострадал. Пламя удалось ликвидировать с помощью огнетушителя. На месте работали восемь специалистов и две единицы техники.
Ранее «Радио 1» передавало, что десять туристов оказались отрезанными от выхода в Юрьевских пещерах из-за внезапного ливня. Инцидент случился днём 9 августа в Камско-Устьинском районе. Cильный дождь вызвал резкий подъём воды, которая начала затапливать подземные ходы, а бурный поток принёс стволы деревьев, перекрывшие вход в пещеру.
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