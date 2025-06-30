В районе турецкого Измира бушуют лесные пожары
Лесные пожары бушуют в районе турецкого Измира, сообщает SHOT. По словам российских туристов, облако дыма уже видно на некоторых пляжах. Сильное возгорание, начавшееся между районами Мендерес и Сеферихисар, быстро распространяется, объявлена эвакуация.
Сообщается, что рейсы из измирского аэропорта в Россию были временно отменены, но сегодня утром их восстановили. По данным телеграм-канала, огонь приблизился к курорту Кушадасы.
Некоторые туристы столкнулись с проблемами, в частности, рейс из Измира до Москвы был отменен, людей заселили в отель. Турецкие власти отмечают, что туристы не отменяют бронирования.
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