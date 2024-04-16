В Подмосковье потушили первые лесные пожары

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Первые лесные пожары в этом году потушили в Московской области, они возникли на территории Виноградовского и Шатурского лесничеств, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Общая площадь возгорания составила 0,64 гектара. Один пожар, начавшийся в трёх километрах от города Рошаль, был обнаружен при помощи системы видеомониторинга. Второй пожар произошёл в двух километрах от деревни Ратмирово, его заметила в ходе наземного патрулирования лесная охрана», — рассказал — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
Оба пожара были низовыми, устойчивыми. Пожар в лесу у города Рошаль возник по вине людей, во втором случае огонь перешел на лесной фонд с соседних участков. Оба пожара были потушены в день обнаружения. В борьбе с огнём принимали участие 12 человек, было использовано семь единиц техники.
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