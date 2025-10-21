В Улан-Удэ на детском празднике в игровом центре на ребенка обрушилась карусель
Во время праздника в улан-удэнском игровом центре «Ковбой» на ребенка упала часть аттракциона. Три девочки катались на карусели в форме дерева, когда металлическая конструкция внезапно сорвалась и придавила одну из них.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, в результате инцидента девочка потеряла сознание. Медики доставили пострадавшую в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Полиция начала проверку, чтобы установить причины происшествия и определить, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации аттракциона.
