Достижения.рф

В Улан-Удэ на детском празднике в игровом центре на ребенка обрушилась карусель

Фото: iStock/kan2d

Во время праздника в улан-удэнском игровом центре «Ковбой» на ребенка упала часть аттракциона. Три девочки катались на карусели в форме дерева, когда металлическая конструкция внезапно сорвалась и придавила одну из них.



Как сообщает Telegram-канал Readovka, в результате инцидента девочка потеряла сознание. Медики доставили пострадавшую в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Полиция начала проверку, чтобы установить причины происшествия и определить, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации аттракциона.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0