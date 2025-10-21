В США женщина забеременела через вентиляционную шахту и оказалась убийцей

21 октября 2025, 08:29

Фото: iStock/OlFedv

Присяжные признали виновной 29-летнюю Дейзи Линк, которая ранее прославилась тем, что забеременела в тюрьме от другого заключенного через вентиляционную трубу. Об этм сообщает CBS News.