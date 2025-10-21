В США женщина забеременела через вентиляционную шахту и оказалась убийцей
Присяжные признали виновной 29-летнюю Дейзи Линк, которая ранее прославилась тем, что забеременела в тюрьме от другого заключенного через вентиляционную трубу. Об этм сообщает CBS News.
Суд рассматривал дело об убийстве гражданского мужа Линк — Педро Химинеса. По словам женщины, она пыталась защититься: супруг часто проявлял ревность и однажды выстрелил в нее, ошибочно решив, что она изменяет. Во время очередного конфликта Линк выстрелила первой, попала Химинесу в ногу, и тот скончался.
Присяжные обсуждали вердикт менее двух часов и признали женщину виновной. Суд огласит приговор позднее.
Во время заключения Линк вступила в романтические отношения с другим арестантом — 23-летним Хоаном Депасом. Они обменивались предметами через вентиляцию, и Депас передавал возлюбленной свою сперму, завернутую в пленку. Так женщина забеременела, несмотря на то что они никогда не встречались лично.
