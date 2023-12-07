Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в Москву

Фото: iStock/Chalabala
В Брянск прибыл спецборт МЧС России для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе в столичные медучреждения. Об этом сообщили в МСЧ России.
«На вертолете Ми-8 - медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также уточняется, что специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС оказывают поддержку пострадавшим при стрельбе в школе, а также их родственникам.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
Читайте также:
СК РФ опубликовал видео из класса брянской школы, где произошла стрельба
В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской гимназии
«Выстрелила в спину»: за что школьница открыла стрельбу по одноклассникам в Брянске
Элина Позднякова