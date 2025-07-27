«Езжайте, как хотите»: В Анапе собака умерла в мучениях из-за отказа таксиста в поездке
В Анапе собака умерла после того, как водитель такси, приехавший на вызов, передумал выполнять заказ. Таксист обосновал свой отказ возможной грязью и слюнями от животного. Трагедия случилась днём 25 июля. Подробности сообщает ИА Регнум.
Александра была вынуждена вызвать такси для своей 8-летней собаки, которой внезапно стало плохо. Девушка вызвала машину через приложение «Яндекс Go», поставив пометку «перевозка домашних животных».
Однако водитель, увидев большую собаку, отказался их везти. Он заявил, что животное испачкает его салон слюнями. После долгих пререканий Александра выразила готовность оплатить химчистку. Всё это время её собака истошно кричала и билась в судорогах.
«Мы подошли к двери, он заблокировал замок, сказал: «Езжайте, как хотите» и уехал», — рассказала девушка.Александра попыталась найти новую машину, но не успела. Собака в мучениях умерла у неё на глазах. Девушка обратилась в службу такси «Яндекс Go» с жалобой.