«Она не кушала»: В Дагестане мачеха жестоко избила 2-летнюю девочку скакалкой
Шокирующий инцидент произошёл в Дагестане в посёлке городского типа Новом Кяхулае. Жильцы на улице Кавказской, неоднократно жаловались на крики и плач маленьких детей. Одна из соседок выяснила у мальчика, проживающего там, с чем связаны душераздирающие вопли. Подробности сообщает Telegram-канал ТУТ ДАГЕСТАН.
Мальчик рассказал, что 2-летнюю девочку, у которой умерла мать, насильно забрала к себе от тёти новая жена её отца. Мачеха заявила, что дети не должны расставаться друг с другом и определила малышку к её старшему брату и сестре.
Дети систематически подвергались серьёзным избиениям, а младшую девочку мачеха накануне избила скакалкой. Помимо этого, ребёнка морили голодом, били об пол и заставляли стоять на одной ноге. Все пытки женщина проводила в отсутствие отца детей. На данный момент девочка находится под наблюдением врачей. Она не разговаривает и пребывает в шоковом состоянии.
Отмечается, что 2-летнего ребёнка забрали в новую семью ради пособий.
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