«Она не кушала»: В Дагестане мачеха жестоко избила 2-летнюю девочку скакалкой

27 июля 2025, 12:56

Неравнодушные жители Дагестана рассказали о жестоком обращении с детьми

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Шокирующий инцидент произошёл в Дагестане в посёлке городского типа Новом Кяхулае. Жильцы на улице Кавказской, неоднократно жаловались на крики и плач маленьких детей. Одна из соседок выяснила у мальчика, проживающего там, с чем связаны душераздирающие вопли. Подробности сообщает Telegram-канал ТУТ ДАГЕСТАН.