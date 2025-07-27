В Петербурге 14-летний подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в бывшую девушку
В Санкт-Петербурге произошёл конфликт двух 14-летних школьников, закончившийся серьёзными травмами. Подробности сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Инцидент случился днём 26 июля на набережной реки Оккервиль в Невском районе. 14-летняя девочка встретилась там со своим бывшим молодым человеком для обсуждения случившейся между ними размолвки. Однако в пылу разгоревшейся ссоры 14-летний парень брызнул в бывшую подругу из перцового баллончика, а затем выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета.
Потерпевшая с ожоговыми травмами спины незамедлительно обратилась в травмпункт, а мать девочки написала заявление в полицию. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, а стрелок объявлен в розыск.
Ранее сообщалось о происшествии в Москве, где по улицам города бегал голый мужчина с камнем в руке.
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