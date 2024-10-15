Врач Крючков раскрыл, что кроме мальтитола могло привести к отравлению зефиром

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что к массовому отравлению зефиром могло привести, помимо мальтитола, неправильное хранение продукта.
Он объяснил, что сам по себе мальтитол не представляет для человека серьёзной угрозы, да и сладостями отравится также довольно сложно.
А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, в свою очередь, раскрыла, чем можно заменить вредные сладости.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.
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«Сладости — это не консервированные, мясные или рыбные продукты. Вероятность отравиться ими гораздо ниже. Отравление людей мог вызвать не только мальтитол в составе зефира. Если были нарушены условия хранения продукции, то в нее могли попасть инфекции или токсикоинфекции. Этого тоже не стоит исключать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.
А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, в свою очередь, раскрыла, чем можно заменить вредные сладости.
«Так, сезонные фрукты, ягоды и пр. – это прекрасный источник: пектины, растительные волокна, витамины, минералы, биофлавоноиды, растительная клетчатка. Это может быть и мёд. Четверти чайной ложки достаточно для того, чтобы поддержать чувство сладости. Есть стевия, кэроб, которым покрыта средиземноморская акация, кленовый сироп, или топинамбур», – рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.
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Мелисса Тимофеева