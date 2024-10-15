Врач Крючков раскрыл, что кроме мальтитола могло привести к отравлению зефиром

Кефир считается традиционным напитком русской кухни. В составе напитка — два десятка полезных микроорганизмов: молочнокислые стрептококки, палочки, кислые бактерии и дрожжи. Вместе вещества делают напиток мощным пробиотиком. Однако несколько лет назад пользу кефира стали считать мифом. Так ли это?