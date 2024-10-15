Покупатели еще двух магазинов пожаловались на отравление зефиром

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Десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в составе сладости находился мальтитный сироп и мальтит. Десерт изготавливался на том же заводе, что и зефир «Классический» из «ВкусВилла».
Согласно информации источника, те, кто ел этот зефир, пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею.
Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью. Спустя некоторое время компания «ВкусВилл» опровергла информацию о массовом отравлении от этого зефира.
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Согласно информации источника, те, кто ел этот зефир, пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею.
Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью. Спустя некоторое время компания «ВкусВилл» опровергла информацию о массовом отравлении от этого зефира.
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Екатерина Коршунова