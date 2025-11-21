Фальшивого мэра отдали под суд на Филиппинах за торговлю людьми

21 ноября 2025, 21:50

Фальшивый мэр на Филиппинах получила пожизненное за торговлю людьми

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

На Филиппинах мэра города Бамбан Элис Го арестовали по обвинению в торговле людьми. Об этом сообщает издание The Hindu.