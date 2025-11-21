Фальшивого мэра отдали под суд на Филиппинах за торговлю людьми
На Филиппинах мэра города Бамбан Элис Го арестовали по обвинению в торговле людьми. Об этом сообщает издание The Hindu.
В марте 2024 года в полицию обратился истощенный гражданин Вьетнама, который рассказал о том, что его и сотни других нелегальных мигрантов удерживают на территории комплекса с виллами и казино, заставляя выполнять неоплачиваемую работу.
В ходе полицейского рейда обнаружили более 700 человек без документов, среди которых были граждане Филиппин, Китая, Вьетнама, Малайзии, Тайваня, Индонезии и Руанды. Всех их ввезли в страну незаконно.
Следствие установило, что Элис Го вовлекли в организацию преступной сети, которая занималась похищением людей, их размещением на территории комплекса и принуждением к участию в мошеннических схемах под угрозой насилия. Также выяснилось, что она смогла стать мэром благодаря фальшивым документам о гражданстве.
В ноябре суд приговорил Го и семерых её сообщников к пожизненному заключению.
