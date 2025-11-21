Достижения.рф

Россиянин получил по суду миллион рублей от больницы за смерть матери

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Житель России выиграл суд против больницы и получил миллион рублей компенсации за смерть своей матери.



Как сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия», трагедия произошла в результате пожара, вызванного курением другой пациентки в стационаре.

Несмотря на неоднократные предупреждения надзорных органов о нарушениях, администрация больницы не предприняла необходимых мер для их устранения.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в правилах внутреннего распорядка учреждения не установили запрет на курение. Суд первой инстанции поддержал истца, а попытка больницы обжаловать решение оказалась безуспешной — вердикт остался в силе.

Никита Кротов

