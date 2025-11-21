В Тундре ищут пропавшую с четырьмя маленькими детьми семью
В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ведутся поиски семьи с четырьмя маленькими детьми, пропавшей в тундре.
Как пишет URA.RU со ссылкой на источники, в ночь на 21 ноября глава семьи связался с единой дежурно-диспетчерской службой. Он сообщил, что вместе с женой и детьми в возрасте от полутора до шести лет направлялся в стойбище у озера Сорото, где находятся их чум и стадо оленей.
Однако по пути у них сломался снегоход, и точное местоположение семьи в настоящее время неизвестно.
В департаменте гражданской защиты отметили, что поисковые работы проводятся в районе трассы Надым — Салехард, в операции участвуют спасатели «Ямалспаса».
