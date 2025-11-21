Женщину поймали при попытке сбежать с приклеенными к телу наркотиками
Cronica Balear: Полиция задержала женщину с наркотиками в испанском аэропорту
Женщина попыталась вылететь из Европы на самолете с наркотиками. Как сообщает издание Cronica Balear, ее задержала полиция.
Инцидент произошел в аэропорту Пальмы на острове Майорка в Испании. Во время прохождения осмотра металлодетектор сработал на 20-летней пассажирке.
Сотрудники транспортной полиции попросили её сдать вещи и повторно пройти проверку, но она отказалась, сославшись на то, что опаздывает на рейс.
Офицеры в отделении обнаружили приклеенные к её телу пакеты с наркотиком «Туси». Общий вес изъятых веществ составил 77,5 грамма. Расследование продолжается.
