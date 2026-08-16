Фанат «Генчлербирлийи» в Турции прогнал с трибуны ребенка в футболке команды-соперника

16 августа 2026, 22:52

Выгнавшего с трибуны ребенка в футболке «Фенербахче» болельщика задержали

Фото: istockphoto/ilkaydede

В воскресенье в Анкаре во время матча между местным «Генчлербирлийи» и стамбульским «Фенербахче» произошёл инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Один из болельщиков хозяев выразил недовольство тем, что на трибуне находится мальчик не старше десяти лет в футболке команды гостей, пишет Cumhuriyet.