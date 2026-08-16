Фанат «Генчлербирлийи» в Турции прогнал с трибуны ребенка в футболке команды-соперника
В воскресенье в Анкаре во время матча между местным «Генчлербирлийи» и стамбульским «Фенербахче» произошёл инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Один из болельщиков хозяев выразил недовольство тем, что на трибуне находится мальчик не старше десяти лет в футболке команды гостей, пишет Cumhuriyet.
На видеозаписях, распространившихся в соцсетях, видно, как полицейский вмешался в ситуацию, защитил ребёнка и снял с него провокационную, по мнению фаната, одежду. Кадры вызвали возмущение как у пользователей интернета, так и у руководства обоих клубов.
Генпрокуратура Анкары инициировала проверку в отношении агрессивного болельщика по статьям о нарушении закона о предотвращении насилия на спортивных мероприятиях и о незаконном лишении свободы. Следователи установили, что физического насилия к ребёнку не применялось. Тем не менее подозреваемого задержала полиция, а суд принял решение о его домашнем аресте.
Руководство «Фенербахче» в официальном заявлении сообщило, что мальчика и его отца пригласили на следующий выездной матч клуба в Лионе. В свою очередь, пресс-служба «Генчлербирлийи» осудила действия своих фанатов, назвав их абсолютно неприемлемыми. В клубе подчеркнули: «Для нас ребенок в футболке наших соперников это в первую очередь наш ребенок... хотим пригласить на наш стадион этого мальчика в футболке его любимой команды».
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