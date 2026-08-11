Известного футболиста задержали за половой акт при людях в торговом центре
В США задержали экс-игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ) Стедмана Бэйли после скандального инцидента в развлекательном центре Флориды. Об этом сообщает издание People.
Согласно материалу, 27 июля 35-летний Бэйли и его спутница Карина Мандерсон вступили в интимную связь в игровом клубе Round1, расположенном в торговом центре Pembroke Lakes Mall в городе Пемброк-Пайнс. Это произошло на глазах у посетителей и сотрудников ТЦ, камеры наблюдения зафиксировали всё происходящее. Одна из свидетельниц попросила пару остановиться, к ней прислушались.
Позже Бэйли признал, что в момент инцидента у него и Мандерсон были спущены штаны. При этом факт секса он отрицал, объяснив случившееся алкогольным опьянением. Мандерсон также заявила, что выпила слишком много. Более того, она утверждала, что не помнит практически ничего.
Полиция не обнаружила признаков того, что в напитки паре подмешали посторонние вещества. Спортсмена и его спутницу доставили в тюрьму, Бэйли предъявили обвинение в публичной демонстрации половых органов.
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