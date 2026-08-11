Известного футболиста задержали за половой акт при людях в торговом центре

11 августа 2026, 01:07

В США экс-футболиста NFL Бэйли задержали за половой акт в торговом центре Флориды

Фото: iStock/NiseriN

В США задержали экс-игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ) Стедмана Бэйли после скандального инцидента в развлекательном центре Флориды. Об этом сообщает издание People.