Экс-футболиста сборной Франции Самира Насри задержали по делу о наркоторговле
В четверг французская полиция задержала бывшего футболиста сборной Франции Самира Насри. Его допросили в рамках расследования о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Спортсмен провёл под стражей в парижском отделении полиции около десяти часов. Ему вменяли причастность к ввозу запрещённых веществ, преступный сговор и легализацию доходов, полученных от наркоторговли. Однако затем Насри отпустили без предъявления официальных обвинений.
Интерес следствия к экс-футболисту объясняется его прошлым: он был управляющим ночного клуба в городе Иври-сюр-Сен, через который, по версии полиции, могли проводиться сомнительные финансовые операции.
Ранее «Радио 1» передавало, что российский хоккеист Александр Овечкин примирился в суде с соседом-американцем, который затопил его элитную квартиру во Флориде. Разбирательство по этому вопросу длилось три года, но из-за своей занятости Овечкин редко мог присутствовать на заседаниях лично. Подробности читайте в нашем материале.
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