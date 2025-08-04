Убийца отца журналиста Легойды попытался покончить с собой
Адам Щербаков, приговорённый к пожизненному заключению за убийство отца православного журналиста Владимира Легойды, предпринял попытку самоубийства. Об этом сообщает Mk.ru.
Отмечается, что в момент попытки покончить с собой у 26-летнего арестанта наступила клиническая смерть. Врачам удалось откачать его. В настоящее время мужчина пребывает в коме, его состояние оценивается как критическое.
Напомним, что подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали 29 декабря 2023 года в Подмосковье. Выяснилось, что обвиняемый является неоднократно судимым жителем Брянска. Мужчина покинул колонию по контракту, однако с фронта сбежал.
18 декабря прошлого года Щербакова приговорили к пожизненному лишению свободы. Помимо убийства, подсудимого обвиняли в использовании заведомого подложного документа, разбое и неправомерном завладении автомобилем.
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