Убийца отца журналиста Легойды попытался покончить с собой

04 августа 2025, 20:31

Осуждённый за убийство отца журналиста Легойды попытался покончить с собой

Фото: iStock/BrianAJackson

Адам Щербаков, приговорённый к пожизненному заключению за убийство отца православного журналиста Владимира Легойды, предпринял попытку самоубийства. Об этом сообщает Mk.ru.