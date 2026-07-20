Площадь возгорания в «Доме на Страстном бульваре» увеличилась до 200 квадратных метров
В элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы продолжается тушение пожара. По данным SHOT, из-за сильного задымления несколько жильцов не могут самостоятельно покинуть свои квартиры.
Среди заблокированных людей — четверо человек, включая двоих детей. Также сообщается о людях, находящихся на шестом этаже здания. Спасатели проводят работы по эвакуации жильцов и ликвидации последствий возгорания.
Площадь пожара уже достигла 200 квадратных метров. Во время тушения специалисты обнаружили скрытое горение между металлическими листами кровли, из-за чего огонь распространился на мансардную часть здания. Сейчас пожарные вскрывают крышу, а к ликвидации возгорания готовят привлечение вертолёта.
ЖК «Дом на Страстном бульваре» расположен в центре столицы рядом с Пушкинской площадью. Комплекс относится к категории премиального жилья и был построен в начале 2000-х годов.
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