Площадь возгорания в «Доме на Страстном бульваре» увеличилась до 200 квадратных метров

20 июля 2026, 14:39

Четыре человека заблокированы из-за пожара в элитном ЖК в центре Москвы

Фото: Istock / Brad Kathrins

В элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы продолжается тушение пожара. По данным SHOT, из-за сильного задымления несколько жильцов не могут самостоятельно покинуть свои квартиры.