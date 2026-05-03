Российского чиновника задержали за незаконную охоту
Главу Закаменского района Бурятии Сергея Гонжитова задержали по подозрению в незаконной охоте на изюбра. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
В начале апреля чиновник вместе с водителем отправился на автомобиле Toyota Land Cruiser в охотничьи угодья в местности Айнек-Гол. Там он выследил оленя и застрелил его из нарезного карабина с тепловизором.
Гонжитов разделал тушу и положил ее в багажник, но ночью его остановили сотрудники пограничного управления. Документа, разрешающего добычу животного, у него не было. Позже глава района подтвердил телеканалу, что по этому факту расследуется уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии задержали экс-главу одного из республиканских министерств, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Читайте также: