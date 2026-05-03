03 мая 2026, 16:10

Россиянин пытался прорваться к губернатору в Екатеринбурге, его арестовали

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд арестовал на 14 суток мужчину, который пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайского митинга. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.





Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. В отношении него возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. В суде он полностью признал свою вину.



По данным пресс-службы, инцидент произошел на праздничном мероприятии на улице Репина. Увидев главу региона, мужчина резко направился к нему, но его остановили сотрудники службы безопасности. После задержания оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, что и послужило основанием для составления протокола.



Видео с места событий ранее распространили местные СМИ. На кадрах видно, как перед митингом у «Екатеринбург Арены» к губернатору, который в тот момент фотографировался с местной жительницей, стремительно подошел неизвестный и его задержала охрана. В департаменте информполитики тогда уточнили, что мужчину передали правоохранителям, пострадавших нет.



Очевидец происшествия рассказывал агентству, что неизвестный вел себя агрессивно и сопротивлялся при задержании, однако паники никто не поднимал. Координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Грехова, находившаяся рядом с губернатором, отметила, что Паслер после инцидента спокойно продолжил фотографироваться, а охранники сработали четко.



