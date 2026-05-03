Четыре человека стали жертвами «подозрительного» взрыва
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в английском городе Бристоль. Об этом сообщает ТАСС.
Местная полиция назвала инцидент «серьезным и подозрительным», но не связанным с терроризмом. Ему присвоили статус крупного ЧП.
Очевидец рассказал телеканалу Sky News, что услышал громкий хлопок около 06:30 по местному времени (08:30 мск). Выйдя на улицу, он увидел две или три полицейские машины и несколько автомобилей скорой помощи. Сейчас на месте работают взрывотехники.
Известно, что жертвами взрыва стали двое взрослых. Правоохранители уже начали расследование по факту происшествия. Жителей ближайших домов эвакуировали из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что в Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджана прогремел взрыв. Как выяснилось, его устроил пациент, планировавший покушение на врача.
