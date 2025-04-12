«Языческий ритуал»: Цыганова о «безумной картине» на прощании с Пашей Техником

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)
О церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (Павел Ивлев) в Москве высказалась певица Вика Цыганова в личном Telegram-канале. Исполнительница возмущается, что зависимый человек стал кумиром для сегодняшней молодежи, а панихиду называет «безумной картиной».
«В творчестве Павла нет ни ума, ни любви. <…> Это звенящая абсолютная пустота», — заявила Цыганова.
Досталось и поклонникам артиста, уровень культуры которых певица считает «уровнем культуры пещерных людей».
«Поддержка усопшего — тихая молитва за упокой души, а происходившее вчера больше напоминало какой-то языческий ритуал», — добавила певица.
Церемония прощания с Пашей Техником проходила накануне. Обозреватели отмечают, что попрощаться с эпатажным исполнителем пришли примерно восемь тысяч человек. Некоторые перекрывали улицу и залезали на заборы и деревья.
Паша Техник скончался в Таиланде, 4 апреля, в результате полиорганной недостаточности в возрасте 40 лет.
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