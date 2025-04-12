Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля «Золотое кольцо» в три раза

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/ Станислав Жданов)
Надежда Кадышева увеличила ценник на концерт ансамбля «Золотое кольцо» в три раза, сообщил Tелеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что Надежда Кадышева и баянист Александр Костюк практически в три раза увеличили свой доход. Предварительно, доходы компании «Золотое кольцо», которая функционирует 28 лет, в 2023 году составили миллион рублей.
Но в 2024-м спрос на группу увеличился из-за того, что их композиции завирисулись в Сети, а после у молодежи появилось желание попасть к ней на концерт. Именно из-за этого ансамбль заработал три миллиона рублей на своих выступлениях.
Выяснилось, что Надежда Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля в три раза, из-за чего стоимость выросла до 10 миллионов.
В настоящее время певица вместе со своей звездной семьей гастролирует по России. Однако на выступления ансамбля попасть тяжело, поскольку билеты сразу раскупают.
Читайте также:
Михаил Шуфутинский сообщил об отъезде внучки в Милан
«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ
«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос
Но в 2024-м спрос на группу увеличился из-за того, что их композиции завирисулись в Сети, а после у молодежи появилось желание попасть к ней на концерт. Именно из-за этого ансамбль заработал три миллиона рублей на своих выступлениях.
Выяснилось, что Надежда Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля в три раза, из-за чего стоимость выросла до 10 миллионов.
В настоящее время певица вместе со своей звездной семьей гастролирует по России. Однако на выступления ансамбля попасть тяжело, поскольку билеты сразу раскупают.
Читайте также:
Михаил Шуфутинский сообщил об отъезде внучки в Милан
«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ
«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос
Ольга Енгалычева