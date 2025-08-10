Достижения.рф

Американский рэпер выразил желание провести тур по России

Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) в беседе с Telegram-каналом Mash заявил, что хотел бы организовать тур по России.



Он отметил, что Россия всегда была для него местом, куда он мечтал вернуться, однако ранее у него не было возможности сделать это.

На вопрос корреспондентов, боится ли он посетить Сибирь, артист ответил ​отрицательно.

«Там, наверное, самая сумасшедшая аудитория», — поделился он.
Akon выразил благодарность за поддержку и подчеркнул, что рад, что приехал в Россию.

«Жду с нетерпением возвращения сюда снова», — добавил он.
7 августа рэпер прибыл в Россию и сразу отправился в Сочи, где выступил 8 августа.
