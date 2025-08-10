Американский рэпер выразил желание провести тур по России

10 августа 2025, 13:19

Рэпер Akon заявил, что готов организовать тур по России

Akon (Фото: Instagram* / @akon)

Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) в беседе с Telegram-каналом Mash заявил, что хотел бы организовать тур по России.





Он отметил, что Россия всегда была для него местом, куда он мечтал вернуться, однако ранее у него не было возможности сделать это.



На вопрос корреспондентов, боится ли он посетить Сибирь, артист ответил ​отрицательно.





«Там, наверное, самая сумасшедшая аудитория», — поделился он.

«Жду с нетерпением возвращения сюда снова», — добавил он.