С концерта американского рэпера Akon в Сочи эвакуируют зрителей из-за дронов ВСУ

08 августа 2025, 20:54

Baza: зрителей эвакуируют с концерта Akon в Сириусе из-за угрозы дронов

Фото: iStock/Naypong

С концерта американского рэп-исполнителя Akon, который проходил сегодня вечером в Сириусе, эвакуировали всех зрителей из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.