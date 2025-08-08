Достижения.рф

С концерта американского рэпера Akon в Сочи эвакуируют зрителей из-за дронов ВСУ

Фото: iStock/Naypong

С концерта американского рэп-исполнителя Akon, который проходил сегодня вечером в Сириусе, эвакуировали всех зрителей из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Ранее в этот день сообщалось, что с 12:00 до 15:00 мск над территорией Краснодарского края были сбиты восемь беспилотников. На фоне атаки были эвакуированы посетители городских пляжей, также задерживались несколько рейсов на прилёт и вылет в местном аэропорту.

Американский певец Akon стал свидетелем ситуации, которая развернулась в пятницу в Сочи, где работали системы ПВО. Артиста укрыли в ванной гостиницы его охранники. При этом артист заявил, что воспринял произошедшее спокойно и продолжил готовиться к концерту.

При этом его выступление было на грани срыва из-за массовой сдачи заранее купленных билетов. Концерту суждено было начаться, однако срочная эвакуация не позволила провести его до конца.

Анастасия Чинкова

