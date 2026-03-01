FARS: четыре члена семьи Хаменеи погибли при ударах по Ирану
Дочь, зять, внучка и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате авиаударов США и Израиля по республике. Об этом пишет местное агентство FARS.
Издание ссылается на источник, который якобы осведомлен о положении дел в семье верховного лидера. Однако гибель самого Хаменеи иранские СМИ подтверждать отказывается.
Напомним, сразу ряд источников, в том числе агентство Reuters, заявили о смерти верховного лидера Ирана после атаки на его поместье. Тегеран пытался опровергнуть эти сведения, а один из чиновников пообещал скорое выступление Хаменеи перед нацией, которое в итоге так и не состоялось.
В субботу 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
